19:24, 28 октября 2025Бывший СССР

Президент Литвы сделал заявление о закрытии границ с Белоруссией

Науседа: Решение о бессрочном закрытии границы с Белоруссией правильное
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПротесты в Белоруссии

Фото: Janis Laizans / Reuters

Решение о закрытии границы между Белоруссией и Литвой является верным. Об этом заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа, передает Telegram-канал «Sputnik Литва».

«Решение о бессрочном закрытии пунктов пропуска правильное», — высказался глава государства.

Вместе с тем Науседа предложил правительству Литвы рассмотреть возможность консультаций с Латвией и Польшей. В их рамках Вильнюс, Варшава и Рига могут обсудить ограничение работы пунктов пропуска на всей границе Европейского союза (ЕС) с Белоруссией.

27 октября МИД Белоруссии вызвал временного поверенного Литвы в республике Эрикаса Вилканецаса. Дипломату была вручена нота протеста из-за закрытия границ.

