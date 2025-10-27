Бывший СССР
МИД Белоруссии вызвал литовского дипломата из-за закрытия границ

МИД Белоруссии вручил ноту временному поверенному Литвы из-за закрытия границ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Janis Laizans / Reuters

Министерство иностранных дел Белоруссии вручило ноту протеста временному поверенному Литвы в республике Эрикасу Вилканецасу в связи с односторонним закрытием границы. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу дипломатического ведомства.

«Мы вынуждены констатировать антинародный характер подобных действий, при которых обычные люди становятся заложниками политической конъюнктуры», — подчеркнули в белорусском МИД.

В Минске заявили, что закрытие границы было осуществлено без какого-либо предварительного уведомления и затронуло права не только граждан Белоруссии, но и граждан Литвы и других стран Европейского союза. МИД Белоруссии также добавил, что Вильнюс продемонстрировал пренебрежение принципом свободы передвижения и ценностями Европейского союза.

Ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила о закрытии границы с Белоруссией на неопределенный срок. По ее словам, в закрытии границ будут действовать определенные исключения.

