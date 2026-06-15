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Забота о себе
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03:00, 15 июня 2026Забота о себе

Партнерше мужчины с постоянно сползающим презервативом дали совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Olha Savyuk / Shutterstock / Fotodom

Девушка пожаловалась на партнера, у которого во время секса постоянно сползает презерватив и попросила совета. Рекомендации ей дали пользователи в разделе Sex форума Reddit.

По словам девушки, молодой человек уверяет, что не чувствует, когда контрацептив соскальзывает. «В итоге мы занимаемся незащищенным сексом, пока он этого не замечает. Ему не нравится использовать презерватив, поэтому я не понимаю, как он может не замечать его отсутствия», — пожаловалась она, спросив у мужчин, действительно ли разница между сексом в презервативе и без него не чувствуется.

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В ответ пользователи отметили, что в процессе секса, особенно долгого, действительно можно некоторое время не ощущать разницы. «Но в 90 с лишним процентах случаев вы заметите это перед оргазмом», — написал один мужчина. Многие комментаторы согласились, что партнер женщины лукавит, и предложили ей серьезно поговорить с ним. «Тот факт, что это продолжает происходить, а он якобы не замечает, является довольно серьезным тревожным звонком. Такие парни либо лгут, либо намеренно игнорируют очевидное», — высказался еще один мужчина. Наконец, если молодой человек действительно не чувствует разницы, ему предложили покупать презервативы меньшего размера.

Ранее мужчины и женщины перечислили поводы партнеров для расставания с ними, которые считают самыми жалкими. Одну девушку партнер бросил в надежде, что она будет умолять его вернуться.

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