Трамп назвал условие возобновления войны с Ираном

Трамп: США могут возобновить войну с Ираном

США могут возобновить войну с Ираном, если стороны не смогут договориться по иранской ядерной программе. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Утверждается, что, помимо атак, Трамп рассматривает возможность становления США «стражем Ближнего Востока» в обмен на 20 процентов доходов от торговли в регионе.

По словам американского лидера, его решение нанести удар по Ирану и заблокировать Ормузский пролив изменило ситуацию на Ближнем Востоке в пользу США.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс раскрыл детали сделки США и Ирана. «У Ирана никогда не будет ядерного оружия. Это [положение] встроено в данное соглашение», — подчеркнул он.