Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:59, 15 июня 2026Мир

Трамп назвал условие возобновления войны с Ираном

Трамп: США могут возобновить войну с Ираном
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Heuer / Reuters

США могут возобновить войну с Ираном, если стороны не смогут договориться по иранской ядерной программе. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Утверждается, что, помимо атак, Трамп рассматривает возможность становления США «стражем Ближнего Востока» в обмен на 20 процентов доходов от торговли в регионе.

По словам американского лидера, его решение нанести удар по Ирану и заблокировать Ормузский пролив изменило ситуацию на Ближнем Востоке в пользу США.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс раскрыл детали сделки США и Ирана. «У Ирана никогда не будет ядерного оружия. Это [положение] встроено в данное соглашение», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп помирился с Ираном. Кто победил в конфликте и чего добилась каждая из сторон?

    Четыре европейские страны согласились снять санкции с Ирана

    Партнерше мужчины с постоянно сползающим презервативом дали совет

    Трамп назвал условие возобновления войны с Ираном

    В Иране раскрыли отношение к США после достижения мирного соглашения

    Трамп оценил роль Путина в урегулировании конфликта США с Ираном

    В России рассказали о ссоре Украины и США в ООН

    Девушка накануне свадьбы усомнилась в совместимости с бойфрендом по неожиданной причине

    В украинской столице загорелась Киево-Печерская Лавра

    В Иране раскрыли детали мирной сделки с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok