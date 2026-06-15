Италия, Франция, ФРГ и Британия согласились снять санкции с Ирана после соглашения с США

Четыре европейские страны согласились снять санкции с Ирана после достижения соглашения с США. Об этом говорится в совместном заявлении Италии, Франции, Германии и Великобритании, передает РИА Новости.

В заявлении страны поприветствовали меморандум о взаимопонимании, подчеркнув, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Подписанты готовы работать над этим вопросом совместно с США и МАГАТЭ.

«Мы готовы снять соответствующие санкции в ответ на ясные, достоверные шаги Ирана по его ядерной программе», — говорится в заявлении.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отдельно отметил, что Лондон готов создать многостороннюю независимую оборонную миссию для разминирования.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении мирного соглашения с Ираном. «Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех! Настоящим я полностью разрешаю открытие Ормузского пролива», — сообщил он.

Заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади подтвердил завершение работы над меморандумом с США. Он уточнил, что подписание состоится в пятницу, 19 июня, в Женеве.

