Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:58, 7 ноября 2025Путешествия

В Европе объявили о запрете выдачи новых многократных виз россиянам

Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многократных виз для россиян
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) объявила о запрете на выдачу новых многократных шенгенских виз для россиян. Об этом говорится в заявлении ЕК.

«С настоящего момента граждане России больше не смогут получать многократные визы. Это означает, что граждане России должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить Евросоюз», — говорится в документе.

Материалы по теме:
Часть загранпаспортов россиян перестают принимать в некоторых странах. Где возникнут проблемы и куда все-таки можно попасть?
Часть загранпаспортов россиян перестают принимать в некоторых странах. Где возникнут проблемы и куда все-таки можно попасть?
23 июня 2025
Россиянам назвали страны для отдыха без визы в 2025 году
Россиянам назвали страны для отдыха без визы в 2025 году
23 июня 2025

В нем также говорилось, что отказ Европы от выдачи россиянам шенгенских мультивиз позволит производить тщательную и частую проверку заявлений для снижения потенциального риска для европейской безопасности.

Ранее издание Politico сообщало, что Европейский союз намерен прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз. При этом уточнялось, что выдача разрешений на въезд остается национальной компетенцией, в связи с чем Еврокомиссия не может ввести полный запрет на въезд для российских туристов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дубае расчленили российского криптобизнесмена, который называл себя другом Дурова. В убийстве замешаны петербуржцы

    Расцвет «магазинов для бедных» в России объяснили

    На российском рынке жилья заметили тревожный тренд

    В поведении Трампа заметили странности

    Возможности россиян взять ипотеку в 2026 году оценили

    Российская пятиклассница выпала из окна 16-го этажа

    Выпуск стали в России рухнул

    В РСТ оценили влияние новых визовых ограничений Европы на россиян

    В руководстве Генпрокуратуры России начались кадровые перестановки

    В Европе раскрыли последствия запрета на мультивизы для уже получивших шенген россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости