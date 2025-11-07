В Европе объявили о запрете выдачи новых многократных виз россиянам

Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многократных виз для россиян

Еврокомиссия (ЕК) объявила о запрете на выдачу новых многократных шенгенских виз для россиян. Об этом говорится в заявлении ЕК.

«С настоящего момента граждане России больше не смогут получать многократные визы. Это означает, что граждане России должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить Евросоюз», — говорится в документе.

В нем также говорилось, что отказ Европы от выдачи россиянам шенгенских мультивиз позволит производить тщательную и частую проверку заявлений для снижения потенциального риска для европейской безопасности.

Ранее издание Politico сообщало, что Европейский союз намерен прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз. При этом уточнялось, что выдача разрешений на въезд остается национальной компетенцией, в связи с чем Еврокомиссия не может ввести полный запрет на въезд для российских туристов.