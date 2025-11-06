Евросоюз готовится ужесточить въездные правила для россиян. Граждане РФ могут лишиться доступа к одному виду виз

Politico: ЕС намерен прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз

Европейский союз (ЕС) намерен прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз. По данным Politico, внедрение новых правил ожидается уже на текущей неделе. Этот шаг будет означать, что «россияне, как правило, будут получать только визы на однократный въезд, за некоторыми исключениями по гуманитарным соображениям или для лиц, которые также имеют гражданство ЕС».

ЕС готовится к дальнейшему ужесточению визовых правил для граждан России, фактически прекратив в большинстве случаев выдачу многократных разрешений на въезд в шенгенскую зону Politico

При этом уточняется, что выдача виз остается национальной компетенцией, в связи с этим Еврокомиссия не может ввести полный запрет на въезд для российских туристов.

Российские туристы столкнулись с проблемами при получении виз в страны Европы

Россияне сообщили о проблемах при получении виз в Португалию. Одна из туристок назвала процесс оформления документов в консульстве этой страны Европы издевательством. «Подавала заявление в визовый центр BLS International еще 22 июля. Билеты в Лиссабон купила на 25 октября, забронировала отель. Но на 20-е число мои документы все еще находятся на рассмотрении», — сказала она.

Также Ассоциация туроператоров России в конце октября сообщила, что из-за действующих санкций пограничники отказывают во въезде в Швецию тем туристам, медицинские страховки которых оформлены в РФ. На данный момент российские документы на медобслуживание считаются недостаточными для обеспечения туристов в этом государстве.

При этом приезжим могут не только отказать в пребывании в Швеции, но и аннулировать шенгенскую визу. Граждан России призвали приобретать медстраховку у международных или шведских компаний, которые действуют на территории Шенгенской зоны. Кроме того, следует уточнять актуальные требования пограничных властей перед приездом в страну.

Россиян перестали пускать в семь стран Европы по шенгенской визе

Италия запретила россиянам ездить в семь стран Европы по шенгенской визе. Российские туристы в сентябре сообщили, что при получении итальянского шенгена в загранпаспорте стояла необычная пометка о том, что въезд закрыт в Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву. Предполагается, что в указанные государства россиян не пустят даже для транзита в другие страны.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что запрет Италии посещать россиянам семь стран Европы по шенгенской визе — продолжение ограничительной политики. Он порекомендовал выбирать направления, в которых ждут россиян и где благоприятная обстановка.

Более 10 стран вообще его прекратили выдавать, а те, которые выдают, вводят соответствующие ограничения. Это соответствует их политике ограничительной, поэтому для туризма эти направления сегодня в разы уменьшились и сопряжены со значительными рисками и затратами Юрий Барзыкин Вице-президент Российского союза туриндустрии

Позже консульство Италии в Москве объяснило запрет российским туристам посещать семь стран Европы по итальянской шенгенской визе. В ведомстве сообщили, что россиянам нельзя приезжать в Данию, Исландию, Литву, Латвию, Францию, Чехию и Эстонию, так как эти страны не признают заграничные паспорта старого образца без биометрии. В связи с этим владельцам таких документов выдается шенген с ограничениями на посещение указанных государств.