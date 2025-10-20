Путешествия
Россияне пожаловались на «издевательство» при оформлении виз в страну Европы

TourDom: Россияне столкнулись с проблемами при получении виз в Португалию
Алина Черненко

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Российские туристы столкнулись с проблемами при получении виз в Португалию. Об этом пишет портал TourDom.

Одна из собеседниц издания назвала процесс оформления документов в консульстве этой страны Европы издевательством. «Подавала заявление в визовый центр BLS International еще 22 июля. Билеты в Лиссабон купила на 25 октября, забронировала отель. Но на 20-е число мои документы все еще находятся на рассмотрении», — пожаловалась путешественница.

Россиянка добавила, что она четыре раза писала в консульство, но безуспешно. Визовый центр ей также ничем не помог.

Другая туристка отнесла документы с оплаченными билетами и бронью отеля в визовый центр 8 сентября. По ее словам, статус заявления на сайте до сих пор не обновился. Когда вернут паспорт, россиянка не знает, до вылета осталось два дня. «Если визу поставят позже, билеты сгорят, и придется покупать новые», — посетовала она.

Соотечественница призналась, что у двух других заявителей, которые подавали документы вместе с ней, визы тоже еще не готовы, а двое получили отказы.

Еще одна путешественница была вынуждена перенести поездку из-за долгих сроков оформления визы. «Я пока переоформила билеты на неделю вперед, но боюсь загадывать. Видела отзывы, что визу выдали через пару дней после вылета», — констатировала она.

Ранее российский тревел-блогер назвал Францию наиболее часто выдающей шенген россиянам страной Европы. По его словам, подавать заявление можно даже с чистым паспортом или без работы.

