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21:21, 10 июня 2026Россия

В Чебоксарах начали подсчитывать ущерб от ракетной атаки ВСУ

Трофимов: В Чебоксарах подсчитывают ущерб от ракетной атаки ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Глава Чебоксар Станислав Трофимов рассказал, что в городе начали подсчитывать ущерб от ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в мессенджере «Макс».

«Уважаемые чебоксарцы, в ближайшее время начнут работу комиссии по оценке нанесенного ущерба», — написал чиновник. Он добавил, что сейчас действует горячая линия по вопросам, связанным с происшествием.

Также открыта горячая линия для предпринимателей, чей бизнес пострадал от атаки ВСУ. Как сообщили в Минэкономразвития Чувашии, специалисты берут каждую ситуацию на личный контроль.

О том, что Украина ударила ракетами по Чебоксарам, стало известно утром 10 июня. Несколько человек получили ранения.

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