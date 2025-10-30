Одна страна Европы отказалась признавать документы российских туристов

АТОР: Швеция отказывает во въезде туристам с медицинскими страховками из России

Одна страна в Европе отказалась признавать необходимые для въезда и туризма документы россиян. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По сообщению посольства РФ в Стокгольме, из-за действующих санкций пограничники отказывают во въезде в Швецию тем туристам, медицинские страховки которых оформлены в России. На данный момент российские документы на медобслуживание считаются недостаточными для обеспечения туристов в этом государстве.

При этом приезжим могут не только отказать в пребывании в Швеции, но и аннулировать шенгенскую визу. В ведомстве россиянам порекомендовали приобретать медстраховку у международных или шведских компаний, которые действуют на территории Шенгенской зоны. Также необходимо уточнять актуальные требования пограничных властей перед приездом в страну.

Ранее стало известно, что россиянам стали чаще отказывать во въезде в популярную страну Азии. За 2024 год из этого государства депортировали 64 жителя России.