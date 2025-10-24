Россиянам стали чаще отказывать во въезде в популярную страну Азии

Посольство России: С начала года из Таиланда депортировали не менее 100 россиян

Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Таиланд, также с начала 2025 года были депортированы не менее 100 соотечественников. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства России в стране Азии Илья Ильин.

Он уточнил, что за 2024 год из Таиланда депортировали 64 россиян. «По этим цифрам мы видим тенденцию к ужесточению контроля за исполнением иммиграционных правил в Таиланде. За последние два-три месяца мы действительно наблюдаем рост числа мелких правонарушений, в основном это касается соблюдения иммиграционного и трудового законодательства», — отметил консул. Ильин добавил, что за этот период практически не наблюдалось уголовных дел в отношении россиян.

По его словам, власти популярной страны Азии стали серьезнее подходить к рассмотрению административных правонарушений. Большинство из них касаются нарушения иностранцами сроков пребывания в стране. Россиянам разрешено находиться в Таиланде в течение 60 дней с возможностью платного продления еще на 30 дней в миграционной службе.

«Большое количество случаев, когда иммиграционные органы не допускают граждан РФ в страну на основании того, что, по их мнению, они здесь проживают, а не являются туристами, для которых и предназначен безвизовый въезд», — объяснил Ильин. Консул подчеркнул, что многие россияне остаются в стране нелегально, так как боятся, что их не впустят обратно в случае выезда. Это влечет за собой уголовную ответственность.

До этого сообщалось, что власти Таиланда захотели проводить для туристов стресс-тест перед въездом в страну. Отмечалось, что таким образом в стране хотят избежать конфликтов путешественников возле баров с жителями Паттайи и Пхукета.