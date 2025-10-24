Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:04, 24 октября 2025Путешествия

Россиянам стали чаще отказывать во въезде в популярную страну Азии

Посольство России: С начала года из Таиланда депортировали не менее 100 россиян
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Таиланд, также с начала 2025 года были депортированы не менее 100 соотечественников. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства России в стране Азии Илья Ильин.

Он уточнил, что за 2024 год из Таиланда депортировали 64 россиян. «По этим цифрам мы видим тенденцию к ужесточению контроля за исполнением иммиграционных правил в Таиланде. За последние два-три месяца мы действительно наблюдаем рост числа мелких правонарушений, в основном это касается соблюдения иммиграционного и трудового законодательства», — отметил консул. Ильин добавил, что за этот период практически не наблюдалось уголовных дел в отношении россиян.

Материалы по теме:
«Жить нужно прямо сейчас» Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
«Жить нужно прямо сейчас»Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
2 марта 2025
Россияне стали частыми посетителями Таиланда. Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
Россияне стали частыми посетителями Таиланда.Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
13 мая 2025

По его словам, власти популярной страны Азии стали серьезнее подходить к рассмотрению административных правонарушений. Большинство из них касаются нарушения иностранцами сроков пребывания в стране. Россиянам разрешено находиться в Таиланде в течение 60 дней с возможностью платного продления еще на 30 дней в миграционной службе.

«Большое количество случаев, когда иммиграционные органы не допускают граждан РФ в страну на основании того, что, по их мнению, они здесь проживают, а не являются туристами, для которых и предназначен безвизовый въезд», — объяснил Ильин. Консул подчеркнул, что многие россияне остаются в стране нелегально, так как боятся, что их не впустят обратно в случае выезда. Это влечет за собой уголовную ответственность.

До этого сообщалось, что власти Таиланда захотели проводить для туристов стресс-тест перед въездом в страну. Отмечалось, что таким образом в стране хотят избежать конфликтов путешественников возле баров с жителями Паттайи и Пхукета.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый премьер Японии заявила о желании подписать мирный договор с Москвой. Что она говорила о России в своем первом выступлении?

    Россиян предостерегли от трех опасных ошибок при лечении простуды

    26-летнюю блогершу доставили в больницу с ножевыми ранениями

    Угнавший авто подросток устроил гонку в стиле GTA на российских улицах

    Уходящий в армию Macan выставил на продажу свой BMW

    Экс-премьер Украины предрек превращение страны в военное поселение

    Крупнейший индийский импортер нефти из России ускорил закупки на других рынках

    Белоусову показали платформу-робота для доставки дронов

    Появились подробности об ответных ударах российских войск по украинским объектам

    Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости