Власти Таиланда захотели проводить туристам стресс-тест перед въездом в страну

Pattaya Mail: Власти Таиланда решили проводить стресс-тест туристам в аэропортах

В Таиланде захотели проверять туристов на «психологически стресс» перед въездом в страну. Об этом сообщило издание Pattaya Mail.

Власти азиатской страны решили, что проводить стресс-тест путешественникам — верное решение, чтобы избежать конфликтов возле баров с жителями Паттайи и Пхукета. Однако таиландцы раскритиковали чиновников.

Они отметили, что лишняя бюрократия в виде заполнения еще одного бланка на въезд или предоставление дополнительных фото не поможет объективно оценить менталитет иностранца и его потребность в дебоширстве. Вместо этого таиландцы предложили государству усилить контроль за работой ночных заведений. «Делать вид, что можно отсеять плохое поведение сразу в аэропорту, — это глупость», — добавил местный житель.

На данный момент сроков введения официальной проверки на «агрессивное поведение» в воздушных гаванях Таиланда нет.

