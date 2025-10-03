Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:10, 3 октября 2025Путешествия

Власти Таиланда захотели проводить туристам стресс-тест перед въездом в страну

Pattaya Mail: Власти Таиланда решили проводить стресс-тест туристам в аэропортах
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде захотели проверять туристов на «психологически стресс» перед въездом в страну. Об этом сообщило издание Pattaya Mail.

Власти азиатской страны решили, что проводить стресс-тест путешественникам — верное решение, чтобы избежать конфликтов возле баров с жителями Паттайи и Пхукета. Однако таиландцы раскритиковали чиновников.

Материалы по теме:
Правила въезда в Таиланд в 2025 году: нужна ли россиянам виза
Правила въезда в Таиланд в 2025 году:нужна ли россиянам виза
16 сентября 2025
Россияне стали частыми посетителями Таиланда. Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
Россияне стали частыми посетителями Таиланда.Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
13 мая 2025

Они отметили, что лишняя бюрократия в виде заполнения еще одного бланка на въезд или предоставление дополнительных фото не поможет объективно оценить менталитет иностранца и его потребность в дебоширстве. Вместо этого таиландцы предложили государству усилить контроль за работой ночных заведений. «Делать вид, что можно отсеять плохое поведение сразу в аэропорту, — это глупость», — добавил местный житель.

На данный момент сроков введения официальной проверки на «агрессивное поведение» в воздушных гаванях Таиланда нет.

Ранее россиянин раскритиковал любителей двух популярных курортов — Паттайи и Пхукета. Автор публикации уверен, что оценивать азиатскую страну по этим городам — неправильно.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто имя жертвы российского миллиардера Сулейманова

    На «Госуслугах» появится новая функция

    В России спрогнозировали снижение безработицы

    Популярная российская соцсеть запустила масштабный проект

    В РФС высказались о возможном получении сборной России wild card на ЧМ-2026

    Появились подробности о сдаче ОГЭ по-новому в ряде российских регионов

    Раскрыты подробности о криминальном прошлом российского миллиардера

    В России скорая помощь с пациентом врезалась в большегруз

    Задержанный Францией танкер продолжил путь

    Врач назвала две общие привычки долгожителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости