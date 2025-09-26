Путешествия
12:10, 26 сентября 2025Путешествия

Запрет российским туристам посещать семь стран Европы по шенгенской визе объяснили

Россиянам запретили посещать 7 стран Европы из-за паспортов старого образца
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Janis Laizans / Reuters

Консульство Италии в Москве объяснило запрет российским туристам посещать 7 стран Европы по итальянской шенгенской визе. Об этом говорится на сайте диппредставительства.

В сообщении указано, что россиянам нельзя приезжать в Данию, Исландию, Литву, Латвию, Францию, Чехию и Эстонию, поскольку эти страны не признают заграничные паспортов старого образца без биометрии. В связи с этим владельцам таких документов выдается шенген с ограничениями на посещение указанных государств.

О запрете на поездки в 7 европейских стран стало известно 24 сентября, однако причины такого решения не пояснялись. По словам российских туристов, при получении итальянского шенгена в загранпаспорте стояла необычная пометка о том, что въезд закрыт в Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву.

