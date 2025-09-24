Путешествия
09:47, 24 сентября 2025
Путешествия

Россиян перестали пускать в 7 стран Европы по шенгенской визе

Shot: Италия перестала пускать в 7 стран Европы по шенгенской визе
Зарина Дзагоева
Фото: Анна Майорова / Ura.ru / ТАСС

Италия запретила россиянам ездить в семь стран Европы по шенгенской визе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам российских туристов, при получении итальянского шенгена на 10 лет в загранпаспорте стояла необычная пометка о том, что въезд закрыт в Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву. Предполагается, что в указанные государства россиян не пустят даже для транзита в другие страны.

Кроме того, теперь в европейских поездах ходят контролеры, которые проверяют визы туристов. А системы в аэропортах просто не допустят россиян к полету в страны из списка запрещенных.

При этом списки у всех разнятся: у некоторых, к примеру, нет ограничений на страны Прибалтики.

Ранее стало известно, что новые антироссийские санкции Еврокомиссии затронут в том числе услуги, связанные со сферой туризма. Уточняется, что будет запрещено оказывать подобные услуги в РФ.

