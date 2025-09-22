Путешествия
16:44, 22 сентября 2025
Путешествия

Новые антироссийские санкции затронут сферу туризма

EUObserver: Новые антироссийские санкции затронут услуги в сфере туризма
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Новые антироссийские санкции Еврокомиссии (ЕК) в том числе затронут услуги, связанные со сферой туризма. Об этом пишет портал EUObserver.

Уточняется, что будет запрещено указывать подобные услуги в РФ. При этом неизвестно, на кого распространяется запрет и о каких именно услугах идет речь.

Ранее сообщалось, что ЕК решила не включать в проект нового пакета антироссийских санкций ограничения на выдачу шенгенской визы. Глава ЕК Урсула фор дер Ляйен заявила, что ограничения в рамках 19-го пакета коснутся криптовалют, банков и энергетики. В том числе будет ограничена работа карт «МИР».

