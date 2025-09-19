Европа решила не включать в новый пакет санкций ограничения на выдачу шенгена россиянам

Еврокомиссия (ЕК) решила не включать в проект нового пакета антироссийских санкций ограничения на выдачу шенгенской визы. На это обратило внимание РИА Новости.

Так, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не упомянула о соответствующих мерах во время представления предложения Еврокомиссии по 19-му пакету санкций Евросоюза против России.

Новый пакет антироссийских санкций планировалось озвучить 16 сентября, но в итоге выяснилось, что представление отложено. ЕГлава ЕК Урсула фор дер Ляйен на фоне этого заявила, что ограничения в рамках 19-го пакета ЕС коснутся криптовалют, банков и энергетики. В том числе будет ограничена работа карт «МИР».