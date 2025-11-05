Мир
В Евросоюзе захотели усложнить выдачу россиянам виз

Politico: ЕС готовится прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Евросоюз (ЕС) намерен прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз «в большинстве случаев». Внедрение новых правил ожидается уже на текущей неделе, утверждает Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

«ЕС готовится к дальнейшему ужесточению визовых правил для граждан России, фактически прекратив в большинстве случаев выдачу многократных разрешений на въезд в шенгенскую зону», — уточняется в сообщении.

Также указывается, что этот шаг будет означать, что «россияне, как правило, будут получать только визы на однократный въезд, за некоторыми исключениями по гуманитарным соображениям, или для лиц, которые также имеют гражданство ЕС».

При этом уточняется, что выдача виз остается национальной компетенцией, поэтому Еврокомиссия не может ввести полный запрет на въезд для российских туристов.

В конце октября сообщалось, что одна страна в Европе отказалась признавать необходимые для въезда и туризма документы россиян. Речь идет о Швеции. На данный момент российские документы на медобслуживание считаются недостаточными для обеспечения туристов в этом государстве.

До этого стало известно, что россиянам стали чаще отказывать во въезде в популярную страну Азии. За 2024 год из этого государства депортировали 64 жителя России.

