12:06, 24 сентября 2025

В России объяснили запрет россиянам посещать семь стран Европы по шенгенской визе

Барзыкин: Европа продолжает ограничительную политику для российский туристов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Запрет Италии посещать россиянам семь стран Европы по шенгенской визе — продолжение ограничительной политики, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

«Это продолжение ограничительных мер стран шенгена, которые предпринимаются по отношению конкретно к россиянам. И ранее это была отмена упрощенного порядка получения шенгена. Более 10 стран вообще его прекратили выдавать, а те, которые выдают, вводят соответствующие ограничения. Это соответствует их политике ограничительной, поэтому для туризма эти направления сегодня в разы уменьшились и сопряжены со значительными рисками и затратами», — сказал Барзыкин.

Вице-президент РСТ посоветовал выбирать направления, в которых ждут россиян и где благоприятная обстановка.

Ранее Италия запретила россиянам ездить в семь стран Европы по шенгенской визе. По словам российских туристов, при получении итальянского шенгена на 10 лет в загранпаспорте стояла необычная пометка о том, что въезд закрыт в Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву. Предполагается, что в указанные государства россиян не пустят даже для транзита в другие страны.

Кроме того, теперь в европейских поездах ходят контролеры, которые проверяют визы туристов. А системы в аэропортах просто не допустят россиян к полету в страны из списка запрещенных.

