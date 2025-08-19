Путешествия
12:29, 19 августа 2025Путешествия

Одна страна бывшего СССР призвала граждан отказаться от поездок в Россию

Алина Черненко

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Министерстве иностранных дел (МИД) Эстонии призвали граждан отказаться от любых поездок в Россию. Об этом сообщается на официальном сайте дипведомства этой страны бывшего СССР.

Уточняется, что рекомендации были обновлены в понедельник, 18 августа. В МИД подчеркнули, что жители балтийской республики, путешествующие в Россию, якобы подвергаются рискам «из-за своих взглядов».

Гражданам Эстонии, временно находящимся в России, порекомендовали тщательно обдумать необходимость своего пребывания и как можно скорее вернуться на родину.

Ранее власти другой страны Прибалтики, Латвии, воспротивились групповым поездкам туристов в Россию. Ограничения коснутся туров по заранее спланированному маршруту, в том числе на экскурсии, мероприятия и спортивные игры.

