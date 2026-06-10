Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:16, 10 июня 2026Экономика

Российский фондовый рынок продолжил снижение

Индекс Мосбиржи опустился до минимума с октября 2025 года, дойдя до 2482 пунктов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В ходе торгов в среду, 10 июня, индекс Мосбиржи опустился до нового минимума с октября 2025 года, дойдя до 2482 пунктов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Неделя является уже 14-й по счету, во время которой российский фондовый рынок демонстрирует снижение. Также на этой неделе перешел к падению индекс российских гособлигаций RGBI, опускавшийся до минимальных с 12 марта 118,34 пункта.

Как отмечает инвестбанкир Евгений Коган, на рынке нет факторов, которые могли бы развернуть эту тенденцию. Инвесторов напрягает слишком крепкий рубль, отсутствие переговоров по прекращению боевых действий на Украине и разговоры о росте дефицита бюджета.

Последнее обстоятельство носит проинфляционный характер, а значит, снижает вероятность более быстрого снижения ключевой ставки, что негативно скажется на бизнесе.

Глава Мосбиржи Виктор Жидков уверен, что проблему воспринимают излишне остро, хотя на самом деле она является защитной реакцией системы. «Нам надо просто продолжать делать то, что мы делаем, и все наступит хорошо. Я уверен в этом и даже не смотрю», — заключил Жидков.

Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев выразил уверенность, что спад носит временный характер. «Ну упал и упал», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев ответил на недовольство Польши чествованием жертв УПА

    Российский рэпер высказался о хейте и трусах после съемок для зарубежного бренда

    Глава МИД Венгрии пояснила позицию Венгрии по оружию для Киева

    Арестович резко высказался о дальнобойных ударах ВСУ по России

    В Европе отметили российский национальный праздник

    Стали известны подробности смерти Людмилы Чурсиной

    Рой пчел налетел на детскую площадку в Подмосковье

    РКС создаст более 100 спутников для новой системы связи России

    Якубович сбрил усы и описал смену имиджа словами «ощущение, что без трусов хожу»

    В Тюмени состоялся первый городской «Чемпионат чистоты»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok