Европейские оборонные компании подорожали в три раза

Глава ЕК фон дер Ляйен сообщила о росте стоимости оборонных компаний ЕС в 3 раза

С момента начала боевых действий на Украине в 2022 году стоимость акций европейских оборонных компаний выросла в три раза. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

По ее словам, Евросоюз стал резко увеличивать расходы на оборону, к 2030 году они достигнут 800 миллиардов евро. Участники объединения наращивают инвестиции на рекордном уровне.

На прошлой неделе фон дер Ляйен рассказала, что две трети одобренного Украине кредита в объеме 90 миллиардов долларов пойдет на закупку оружия и военной техники. При этом с использованием выделенных средств Киев обязан будет закупать европейское вооружение. Исключение составляют те случаи, когда аналог в странах ЕС не производится.

Также приоритетное право поставок военной техники Киеву получат профильные заводы, расположенные на Украине и в странах Европейской зоны свободной торговли.

В конце прошлого года сообщалось, что выплаты дивидендов крупнейших оборонных концернов Европы достигли рекордного уровня на фоне стремительного роста доходов.