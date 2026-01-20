Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:01, 20 января 2026Экономика

Европейские оборонные компании подорожали в три раза

Глава ЕК фон дер Ляйен сообщила о росте стоимости оборонных компаний ЕС в 3 раза
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

С момента начала боевых действий на Украине в 2022 году стоимость акций европейских оборонных компаний выросла в три раза. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

По ее словам, Евросоюз стал резко увеличивать расходы на оборону, к 2030 году они достигнут 800 миллиардов евро. Участники объединения наращивают инвестиции на рекордном уровне.

На прошлой неделе фон дер Ляйен рассказала, что две трети одобренного Украине кредита в объеме 90 миллиардов долларов пойдет на закупку оружия и военной техники. При этом с использованием выделенных средств Киев обязан будет закупать европейское вооружение. Исключение составляют те случаи, когда аналог в странах ЕС не производится.

Также приоритетное право поставок военной техники Киеву получат профильные заводы, расположенные на Украине и в странах Европейской зоны свободной торговли.

В конце прошлого года сообщалось, что выплаты дивидендов крупнейших оборонных концернов Европы достигли рекордного уровня на фоне стремительного роста доходов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о Гренландии

    Банки заблокировали миллионы карт и счетов россиян с начала 2026 года. Почему

    Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился

    Россиянка попала в реанимацию после нескольких часов ожидания в очереди в поликлинике

    Раскрыта судьба бывшего СИЗО «Кресты»

    Вертолет с туристами вылетел из зоопарка в Японии и пропал без вести

    Фон дер Ляйен пригрозила Трампу за решение ввести пошлины из-за Гренландии

    Чернобыльскую АЭС отключили от всего внешнего энергоснабжения

    Зеленский выдвинул условия для встречи с Трампом

    Цой высказалась о скандале вокруг квартиры Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok