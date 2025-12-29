Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:14, 29 декабря 2025Экономика

Выплаты акционерам крупнейших производителей оружия в Европе достигли рекорда

FT: Выплаты дивидендов крупнейших оборонных концернов Европы выросли до $5 млрд
Вячеслав Агапов

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Выплаты дивидендов крупнейших оборонных концернов Европы достигли рекордного уровня. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Аналитики Vertical Research Partners подсчитали, что в 2025 году восемь крупнейших производителей оружия получили значительную прибыль. Сектор вознаграждает инвесторов и увеличивает инвестиции после резкого роста мировых военных расходов на фоне конфликта на территории Украины. Выплаты акционерам при этом могут достичь максимума за последние 10 лет.

На фоне резкого притока инвестиций в европейский оборонный сектор доходы акционеров шести крупнейших оборонных компаний США — Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman, RTX Corporation, L3Harris Technologies и Huntington Ingalls — упали. Отрасль достигла рекордных показателей за 10 лет в 2023 году, однако после начался спад.

Крупнейшие военно-промышленные компании мира нарастили в прошлом году выручку на 5,9 процента, до 679 миллиардов долларов. Оборот крупнейшего в ФРГ оборонного концерна Rheinmetal вырос в первом полугодии на 24 процента, до рекордных 4,7 миллиарда евро. Крупнейшие оборонные концерны Польши PGZ (Polska grupa zbrojeniowa) и Grupa WB завершают 2025 год с рекордной прибылью. Доходы первого выросли на 40 процентов, до почти 3,5 миллиарда долларов, а второго — до 750 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о провале Зеленского на встрече с Трампом

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    В Подмосковье бизнесмены решили заработать на новогоднем деликатесе и поплатились

    ЦБ спрогнозировал рост популярности двух способов платежей в России

    Обыск у главы Минстроя российского региона попал на видео

    Врачи нашли ребенка во время удаления огромной кисты у не знавшей о беременности женщины

    Путин переиграл Зеленского на переговорах с Трампом в США

    Мостовой назвал условие прекращения поддержки «Спартака»

    На Украине понадеялись на рождественское чудо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok