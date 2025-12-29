Выплаты акционерам крупнейших производителей оружия в Европе достигли рекорда

FT: Выплаты дивидендов крупнейших оборонных концернов Европы выросли до $5 млрд

Выплаты дивидендов крупнейших оборонных концернов Европы достигли рекордного уровня. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Аналитики Vertical Research Partners подсчитали, что в 2025 году восемь крупнейших производителей оружия получили значительную прибыль. Сектор вознаграждает инвесторов и увеличивает инвестиции после резкого роста мировых военных расходов на фоне конфликта на территории Украины. Выплаты акционерам при этом могут достичь максимума за последние 10 лет.

На фоне резкого притока инвестиций в европейский оборонный сектор доходы акционеров шести крупнейших оборонных компаний США — Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman, RTX Corporation, L3Harris Technologies и Huntington Ingalls — упали. Отрасль достигла рекордных показателей за 10 лет в 2023 году, однако после начался спад.

Крупнейшие военно-промышленные компании мира нарастили в прошлом году выручку на 5,9 процента, до 679 миллиардов долларов. Оборот крупнейшего в ФРГ оборонного концерна Rheinmetal вырос в первом полугодии на 24 процента, до рекордных 4,7 миллиарда евро. Крупнейшие оборонные концерны Польши PGZ (Polska grupa zbrojeniowa) и Grupa WB завершают 2025 год с рекордной прибылью. Доходы первого выросли на 40 процентов, до почти 3,5 миллиарда долларов, а второго — до 750 миллионов долларов.