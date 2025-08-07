Экономика
13:35, 7 августа 2025Экономика

Поставляющий на Украину оружие немецкий концерн установил финансовый рекорд

Оборот Rheinmetall в первом полугодии 2025 года достиг рекордных 4,7 млрд евро
Дмитрий Воронин

Фото: Fabian Bimmer / Pool / Reuters

Оборот крупнейшего в ФРГ оборонного концерна Rheinmetal вырос в первом полугодии Rheinmetall вырос на 24 процента, до рекордных 4,7 миллиарда евро. Этот финансовый показатель компании, чьи финансовые успехи последних лет напрямую связаны с поставками на Украину, вырос в январе — июне на 919 миллионов евро, ее операционная прибыль увеличилась за тот же период на 18 процентов, до 475 миллионов, говорится в ее отчете.

«Rheinmetall успешно движется к тому, чтобы стать мировым лидером в области обороны. Теперь мы также являемся серьезным партнером для американских компаний. Наши портфели заказов полны и будут продолжать расти в будущем», — рассказал гендиректор концерна Армин Паппергер

«Мы несем ответственность за нашу демократию и независимость Европы, многие страны которой обращаются к нам с предложениями о новых проектах», — также поделился он, пообещав значительное укрепление позиций в Центральной и Восточной Европе, а также скорое открытие крупнейшего в Европе завода по производству боеприпасов в Нижней Саксонии.

Прошлым летом сообщения о возможном прекращении военной помощи Киеву со стороны Берлина привели к обвалу стоимости акций Rheinmetall. В 2023 году оборот компании вырос на 12 процентов, до 7,1 миллиарда евро, а чистая прибыль увеличилась на 9 процентов, до 0,6 миллиарда.

Производитель оружия не только осуществляет поставки на Украину, но и строит в стране, а также других постсоветских государствах заводы, осуществляет передачу спутниковых снимков для планирования украинцами военных операций.

Сам Паппергер активно лоббирует в Германии выделение дополнительной помощи Украине.

