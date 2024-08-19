Акции немецкой Rheinmetall резко подешевели после сообщений об Украине

WSJ: Rheinmetall подешевел на 4,5 % из-за данных о прекращении помощи Украине

Акции немецкого оборонного концерна Rheinmetall резко подешевели в понедельник после появления сообщений о возможном прекращении военной помощи Украине со стороны Берлина. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, стоимость одной бумаги потеряла 4,5 процента после публикации Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung о том, что у Германии нет новых средств для трат на украинских военных. При этом с начала года акции Rheinmetall выросли в цене почти вдвое, на 89 процентов, поскольку концерн получил значительную часть заказов от правительства ФРГ на производство военной техники и боеприпасов для Украины. Также им ведутся поставки и в рамках «кругового обмена, организованного правительством Германии» — в частности, Чехии передаются новые танки Leopard 2A4 и бронированные ремонтно-эвакуационные машины Buffel взамен отправленной Киеву техники.

Rheinmetall накопил к нынешнему лету рекордный портфель заказов на 48,6 миллиарда евро. С января по июнь операционная прибыль компании практически удвоилась, достигнув 404 миллионов евро.

Как напоминает ТАСС, Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. В немецком Минфине в связи с публикацией отметили, что двустороннюю помощь Украине со стороны ФРГ в будущем частично перенесут на международные программы, допустив при этом рассмотрение вопроса о предоставлении Киеву дополнительных средств в краткосрочной перспективе.