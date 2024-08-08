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13:55, 8 августа 2024Экономика

Немецкий концерн обогатился на украинском конфликте

FT: Rheinmetall извлек рекордную прибыль из-за конфликта на Украине

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Немецкий концерн Rheinmetall накопил рекордный портфель заказов на 48,6 миллиарда евро, поскольку продажи и прибыль крупнейшей оборонной группы Германии растут на фоне конфликта на Украине и в секторе Газа. Об этом сообщило издание Financial Times.

Продажи Rheinmetall с января по июнь 2024 года выросли на треть до 3,8 миллиарда евро, а операционная прибыль практически удвоилась, достигнув 404 миллионов евро. Такую динамику концерну обеспечил рост заказов на оружие и боеприпасы.

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Председатель правления компании Армин Паппергер предположил, что на протяжении ближайших лет продажи будут ежегодно расти примерно на два миллиарда евро. Крупнейшим заказом за год оказался контракт с вооруженными силами ФРГ на бронемашины Boxer. Общая стоимость сделки оценивается в 2,2 миллиарда евро.

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Отмечается, что до начала украинского кризиса больше 30 процентов продаж Rheinmetall приходилось на детали гражданского назначения.

В конце июля российский МИД прокомментировал информацию о том, что Rheinmetall собрался построить на Украине завод по производству боеприпасов. Главное внешнеполитическое ведомство РФ предупредило, что любые военные заводы, расположенные на Украине, станут законной целью для российских военных, какой бы компании эти предприятия ни принадлежали.

До этого власти Украины заказали у Rheinmetall строительство военного завода, который будет выпускать боеприпасы калибра 155 миллиметров. Проект оценивается в 100 миллионов евро.

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