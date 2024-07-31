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11:39, 31 июля 2024Бывший СССР

В России оценили законность атак по украинским военным заводам

МИД России: любые военные заводы на Украине являются законной целью для ВС РФ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Любые военные заводы, расположенные на Украине, являются законной целью для российских военных, какой компании они бы ни принадлежали. Так прокомментировал информацию о получении немецким концерном Rheinmetall официального заказа на строительство на Украине завода по производству боеприпасов замдиректора информации и печати МИД России Андрей Настасьин, передает ТАСС.

«24 июля стало известно о получении немецким концерном Rheinmetall официального заказа на строительство на Украине завода по производству боеприпасов. В этой связи напоминаем, что любые заводы на Украине являются законной целью российских Вооруженных сил. Любые военные заводы», — сказал он.

Настасьин добавил, что стоимость предприятия Rheinmetall составит 100 миллионов евро. По его словам, «западная военщина» не стесняется тратить средства на производство оружия, в отличие от инвестиций в развитие и восстановление.

О решении властей Украины заказать строительство завода на своей территории у немецкого концерна стало известно 24 июля. Планируется, что предприятие будет производить боеприпасы калибра 155 миллиметров.

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