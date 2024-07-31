В России оценили законность атак по украинским военным заводам

МИД России: любые военные заводы на Украине являются законной целью для ВС РФ

Любые военные заводы, расположенные на Украине, являются законной целью для российских военных, какой компании они бы ни принадлежали. Так прокомментировал информацию о получении немецким концерном Rheinmetall официального заказа на строительство на Украине завода по производству боеприпасов замдиректора информации и печати МИД России Андрей Настасьин, передает ТАСС.

«24 июля стало известно о получении немецким концерном Rheinmetall официального заказа на строительство на Украине завода по производству боеприпасов. В этой связи напоминаем, что любые заводы на Украине являются законной целью российских Вооруженных сил. Любые военные заводы», — сказал он.

Настасьин добавил, что стоимость предприятия Rheinmetall составит 100 миллионов евро. По его словам, «западная военщина» не стесняется тратить средства на производство оружия, в отличие от инвестиций в развитие и восстановление.

О решении властей Украины заказать строительство завода на своей территории у немецкого концерна стало известно 24 июля. Планируется, что предприятие будет производить боеприпасы калибра 155 миллиметров.