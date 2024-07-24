Немецкий оборонный гигант получил заказ на строительство завода на Украине

Rheinmetall сообщил о заказе властей Украины на строительство оборонного завода

Власти Украины заказали у немецкого оборонного гиганта Rheinmetall строительство военного завода на своей территории, который займется выпуском боеприпасов калибра 155 миллиметров. Об этом говорится в сообщении компании.

Реализация проекта стоимостью не менее 100 миллионов евро начнется в короткие сроки. Предполагается, что поставки боеприпасов начнутся в течение двух лет, а объем производства составят не менее 100 тысяч снарядов в год.

«Мы благодарны за возможность поддержать страну в ее реиндустриализации и укреплении обороноспособности», — подчеркнул глава Rheinmetall AG Армин Паппергер.

Ранее Rheinmetall получил рекордный в новейшей истории заказ от вооруженных сил Германии (бундесвера) в партнерстве с Данией, Нидерландами и Эстонией. Речь идет о контракте на изготовление боеприпасов на 8,5 миллиарда евро, первые поставки по которому начнутся в 2025 году. Главный покупатель, Германия, передаст часть боеприпасов Украине.