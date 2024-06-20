Немецкий оборонный концерн получил рекордный заказ

Концерн Rheinmetall: получен заказ снарядов на 8,5 миллиарда евро

Оборонный концерн Rheinmetall объявил о рекордном в новейшей истории заказе, полученном от вооруженных сил Германии (бундесвера) в партнерстве с Данией, Нидерландами и Эстонией. Об этом сообщается на сайте немецкой компании.

Речь идет об изготовлении боеприпасов на 8,5 миллиарда евро. Первые поставки в рамках контракта начнутся в начале 2025 года. Главный покупатель, Германия, передаст часть этих боеприпасов Украине.

В концерне заявили, что контракт подчеркнул роль этой компании на мировом рынке артиллерийских боеприпасов.

Ранее стало известно, что Rheinmetall откроет на территории Украины несколько заводов. В частности, по производству систем противовоздушной обороны. Также Киев рассчитывает до конца 2024 года совместно с Rheinmetall выпустить первую боевую машину пехоты Lynx.

Контракты о производстве вооружений на Украине подписала и французская оборонная компания Thales. Речь идет о совместном выпуске средств связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радаров для систем противовоздушной обороны (ПВО), а также разработке и изготовлении дронов.