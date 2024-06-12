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20:24, 12 июня 2024Бывший СССР

На Украине сообщили об открытии первых немецких оборонных заводов

Министр экономики Украины Свириденко: Rheinmetall откроет первые заводы в стране

Фото: Britta Pedersen / dpa / Globallookpress.com

Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила об открытии первых немецких оборонных заводов на территории страны. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что Киев призвал компании из-за рубежа инвестировать в украинскую экономику для развития оружейной промышленности.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что первую боевую машину пехоты Lynx на территории Украины планируют произвести до конца 2024 года совместно с Rheinmetall.

16 мая сообщалось, что Rheinmetall построит на Украине завод по производству систем противовоздушной обороны (ПВО). Тогда глава компании Армин Паппергер также заверил, что Украина получит 40 единиц бронетехники Marder 1A3.

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