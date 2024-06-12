На Украине назвали сроки начала производства первой бронемашины Lynx

На Украине до конца года ожидают произвести первую бронемашину Lynx

Первую бронемашину Lynx на территории Украины планируют произвести до конца этого года совместно с германским оборонным концерном Rheinmetall. Об этом рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, передает РИА Новости.

«Мы сегодня объявили вместе с компанией Rheinmetall - это большой немецкий концерн, о том, что мы начинаем на Украине производство БМП, которая называется Lynx, и до конца этого года будет произведена такая первая машина на Украине», — сказал он.

Министр сообщил, что финансировать закупку такого производства будут за счет средств немецкого правительства. Он указал на поддержку Берлина украинских инициатив в этом вопросе. Днем ранее, 11 июня, на Украине уже открыли производственный цех совместно с руководством Rheinmetall.

В декабре 2023 года Немецкий концерн Rheinmetall сообщал, что начнет выпускать бронетранспортеры (БТР) и боевые машины пехоты (БМП) на территории Украины уже в 2024 году. Речь шла о германских БТР Fuchs и БМП Lynx. Производитель ожидает готовности Киева подписать соответствующие контракты и приступить к развертыванию производства.