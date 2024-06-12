Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:11, 12 июня 2024Бывший СССР

На Украине назвали сроки начала производства первой бронемашины Lynx

На Украине до конца года ожидают произвести первую бронемашину Lynx

Фото: Wikimedia

Первую бронемашину Lynx на территории Украины планируют произвести до конца этого года совместно с германским оборонным концерном Rheinmetall. Об этом рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, передает РИА Новости.

«Мы сегодня объявили вместе с компанией Rheinmetall - это большой немецкий концерн, о том, что мы начинаем на Украине производство БМП, которая называется Lynx, и до конца этого года будет произведена такая первая машина на Украине», — сказал он.

Министр сообщил, что финансировать закупку такого производства будут за счет средств немецкого правительства. Он указал на поддержку Берлина украинских инициатив в этом вопросе. Днем ранее, 11 июня, на Украине уже открыли производственный цех совместно с руководством Rheinmetall.

В декабре 2023 года Немецкий концерн Rheinmetall сообщал, что начнет выпускать бронетранспортеры (БТР) и боевые машины пехоты (БМП) на территории Украины уже в 2024 году. Речь шла о германских БТР Fuchs и БМП Lynx. Производитель ожидает готовности Киева подписать соответствующие контракты и приступить к развертыванию производства.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Армения захотела выйти из ОДКБ. Пашинян назвал организацию «союз-пузырь»

      США ввели санкции против граждан России и Китая

      На Украине заявили о взрыве в Кривом Роге

      Назван самый опасный «симптом» русофобии на Западе

      Немецкий депутат рассказал о нежелании Германии устроить мир в Европе

      Гуцул заявила об удерживании приехавших из России делегатов в аэропорту Кишинева

      Надаль пропустит Уимблдон-2024

      Генсек ООН отказался от участия в мирной конференции по Украине

      На Украине назвали сроки начала производства первой бронемашины Lynx

      Пашинян обвинил ОБСЕ в бездействии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше