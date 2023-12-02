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09:53, 2 декабря 2023Бывший СССР

Немецкий концерн объявил о выпуске БТР и БМП на Украине

Концерн Rheinmetall заявил о готовности строить БТР и БМП на Украине в 2024 году

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Немецкий концерн Rheinmetall начнет выпускать бронетранспортеры (БТР) и боевые машины пехоты (БМП) на территории Украины уже в 2024 году. Об этом сообщил генеральный директор компании Армин Паппергер в интервью журналу WirtschaftsWoche.

Речь идет о германских БТР Fuchs и БМП Lynx. Производитель ожидает готовности Киева подписать соответствующие контракты и приступить к развертыванию производства.

«После подписания контракта мы хотим, чтобы первый полноприводный автомобиль в Украине был построен примерно через шесть-семь месяцев, а первый Lynx — через 12-13 месяцев», — сказал Паппергер.

Он подчеркнул, что правительство Германии уже одобрило предоставление соответствующих экспортных лицензий для локализации производства.

Rheinmetall и госконцерн «Украинская оборонная промышленность» объявили о создании первого совместного предприятия в конце октября 2023 года. Предприятие должно локализовать производство ведущих образцов техники Rheinmetall AG.

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      Алевтина Запольская
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