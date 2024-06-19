Французская компания захотела производить оружие на Украине

Французская компания Thales начнет производство радаров и БПЛА на Украине

Французская оборонная компания Thales подписала три контракта о начале производства вооружений на Украине. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте предприятия.

Соглашения предполагают совместное производство средств связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радаров для систем противовоздушной обороны (ПВО), а также разработку и изготовление беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Эти соглашения направлены на усиление оперативной поддержки фронтовых операций Вооруженных сил Украины и укрепление местного оборонного потенциала», — отметили в пресс-службе компании.

Thales, являющаяся лидером в Европе по производству радаров для систем ПВО и третьей в мире после Lockheed Martin и Raytheon, заключила договоренности с предприятиями акционерного общества «Украинская оборонная промышленность».

Ранее стало известно, что на Украине открылся первый совместный с немецким концерном Rheinmetall завод.