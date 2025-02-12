Немецкий концерн начнет производить боеприпасы в граничащей с Россией стране

BNS: В Литве в 2025 году начнут строить завод Rheinmetal по выпуску снарядов

Строительство завода по производству боеприпасов немецкого концерна Rheinmetall начнется в Литве во второй половине текущего года. Об этом со ссылкой на главу госкомпании Epso-G Invest, отвечающей за проект от прибалтийской страны, сообщает «Газета.ru».

Как уточнил топ-менеджер, к маю в Германии подготовят проект технологических линий, под которые будет спланировано возведение предприятия. «Rheinmetall отвечает за оборудование, технологии. Мы будем отвечать за сети, дороги, электричество, воду, за все постройки, которых на участке будет около двадцати», — сказал он местным СМИ.

Как ранее писал «Интерфакс», производство снарядов в этом граничащем с Россией государстве согласно подписанным сторонами контрактам планируется запустить в середине 2026 года.

Rheinmetall поставил Украине в конце 2024 года первую новейшую гусеничную боевую машину пехоты (БМП) Lynx. Отмечалось, что произвели ее на заводе концерна в Нижней Саксонии, и после испытаний будет принято решение по поводу серийного производства. Компания, которая рассчитывает собирать эти БМП на своем заводе на Украине, накопила в 2024 году рекордный портфель заказов на 48,6 миллиарда евро, ее продажи и прибыль растут на фоне боевых действий. Как пишет немецкая пресса, глава Rheinmetall Армин Паппергер начал носить бронежилет, опасаясь покушения.