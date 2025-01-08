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00:44, 8 января 2025Наука и техника

Немецкий концерн Rheinmetall поставил Украине первую новейшую БМП

FAZ: немецкий концерн Rheinmetall поставил Украине первую новейшую БМП Lynx
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall поставил Украине в конце 2024 года первую новейшую гусеничную боевую машину пехоты (БМП) Lynx. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Как отметили журналисты, БМП была произведена на заводе компании в Унтерлюсе (федеральная земля Нижняя Саксония). Военные проведут испытания, чтобы принять решение о серийном производстве, уточнил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

Компания также рассчитывает собирать эти БМП на своем заводе на Украине.

Ранее стало известно, что Германия начнет поставки Украине ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с искусственным интеллектом фирмы Helsing, которые не поддаются системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и получивших название «мини-таурусов» (по аналогии с крылатыми ракетами Taurus).

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