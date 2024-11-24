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00:21, 24 ноября 2024Мир

Германия поставила Киеву лишь 6,5 процента из обещанных бронемашин

Bild: Германия поставила Киеву лишь 6,5% из обещанных бронемашин
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Marek Antoni Iwanczuk / Globallookpress.com

Германия поставила Киеву лишь 6,5 процента из обещанных бронемашин MRAP, Украина получила 26 штук вместо 400, которые Берлин собирался передать до конца года. Об этом сообщила газета Bild.

Немецкое правительство намеревается отправить остальные единицы техники в следующем году. Под их производство выделено 325 миллионов евро.

Газета называет причиной задержки поставок «несвоевременное разрешение США на экспорт автомобильных комплектующих», а также проблемы у производителя бронемашин, компании Flensburger Fahrzeugbau. Их характер не уточняется.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выразил мнение, что конфликт на Украине давно перестал быть «региональной войной». По его словам, Россия якобы «перевела экономику на военные рельсы» и за три месяца производит столько же боеприпасов и оружия, сколько все страны Европейского союза за год.

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