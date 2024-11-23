Министр обороны Германии сделал заявление о конфликте на Украине

Глава Минобороны ФРГ Писториус: конфликт на Украине перестал быть региональным

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что конфликт на Украине давно перестал быть «региональной войной».

Такое заявление глава немецкого оборонного ведомства сделал на мероприятии Фонда Фридриха Эберта в Арнсберге, пишет DPA.

По его словам, Россия якобы «перевела экономику на военные рельсы» и за три месяца производит столько же боеприпасов и оружия, сколько все страны Европейского союза за год. В связи с этим он призвал Берлин больше инвестировать в безопасность ФРГ, которую назвал «хрупким благом».

Ранее Писториус призвал продолжать попытки наладить диалог с Россией по Украине. Он подчеркнул, что необходимо «постоянно пытаться это делать».