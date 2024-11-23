Министр обороны Германии сделал заявление о конфликте на Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что конфликт на Украине давно перестал быть «региональной войной».
Такое заявление глава немецкого оборонного ведомства сделал на мероприятии Фонда Фридриха Эберта в Арнсберге, пишет DPA.
По его словам, Россия якобы «перевела экономику на военные рельсы» и за три месяца производит столько же боеприпасов и оружия, сколько все страны Европейского союза за год. В связи с этим он призвал Берлин больше инвестировать в безопасность ФРГ, которую назвал «хрупким благом».
Ранее Писториус призвал продолжать попытки наладить диалог с Россией по Украине. Он подчеркнул, что необходимо «постоянно пытаться это делать».