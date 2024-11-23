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19:58, 23 ноября 2024Мир

Министр обороны Германии сделал заявление о конфликте на Украине

Глава Минобороны ФРГ Писториус: конфликт на Украине перестал быть региональным
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что конфликт на Украине давно перестал быть «региональной войной».
Такое заявление глава немецкого оборонного ведомства сделал на мероприятии Фонда Фридриха Эберта в Арнсберге, пишет DPA.

По его словам, Россия якобы «перевела экономику на военные рельсы» и за три месяца производит столько же боеприпасов и оружия, сколько все страны Европейского союза за год. В связи с этим он призвал Берлин больше инвестировать в безопасность ФРГ, которую назвал «хрупким благом».

Ранее Писториус призвал продолжать попытки наладить диалог с Россией по Украине. Он подчеркнул, что необходимо «постоянно пытаться это делать».

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