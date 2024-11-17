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23:14, 17 ноября 2024Мир

Глава Минобороны Германии призвал наладить диалог с Россией по Украине

Глава Минобороны ФРГ Писториус: нужно пытаться наладить диалог с РФ по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал продолжать попытки наладить диалог с Россией по Украине. Об этом он заявил телеканалу ARD, его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что необходимо «постоянно пытаться это делать», продолжая при этом поддерживать Украину. Вместе с тем глава Минобороны ФРГ отметил, что не видит изменения курса Москвы.

15 ноября по инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе беседы российский лидер заявил, что отношения между двумя странами достигли «беспрецедентной деградации» по всем направлениям.

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