Глава Минобороны Германии призвал наладить диалог с Россией по Украине

Глава Минобороны ФРГ Писториус: нужно пытаться наладить диалог с РФ по Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал продолжать попытки наладить диалог с Россией по Украине. Об этом он заявил телеканалу ARD, его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что необходимо «постоянно пытаться это делать», продолжая при этом поддерживать Украину. Вместе с тем глава Минобороны ФРГ отметил, что не видит изменения курса Москвы.

15 ноября по инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе беседы российский лидер заявил, что отношения между двумя странами достигли «беспрецедентной деградации» по всем направлениям.