Путин констатировал беспрецедентную деградацию отношений России и Германии

Путин Шольцу: отношения между Россией и ФРГ достигли беспрецедентной деградации

Отношения между Россией и Германией достигли «беспрецедентной деградации» по всем направлениям. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщается на официальном сайте Кремля.

«Политики обсудили положение дел в российско-германских отношениях. Президент Путин констатировал их беспрецедентную деградацию по всем направлениям, причиной которой стал недружественный курс правительства Германии», — отмечается в публикации.

Кроме того, Путин указал на то, что Россия «всегда четко выполняла» свои договорные и контрактные обязательства в энергетической сфере. Он подчеркнул, что Москва готова к взаимовыгодному сотрудничеству с Берлином, если он «проявит к этому интерес».

Ранее стало известно, что Путин поговорил по телефону с Шольцем. В ходе переговоров канцлер ФРГ заявил о необходимости начала мирного урегулирования по Украине. Кроме того, по итогам разговора политики договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем.