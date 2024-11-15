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19:24, 15 ноября 2024Мир

Путин констатировал беспрецедентную деградацию отношений России и Германии

Путин Шольцу: отношения между Россией и ФРГ достигли беспрецедентной деградации
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Отношения между Россией и Германией достигли «беспрецедентной деградации» по всем направлениям. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщается на официальном сайте Кремля.

«Политики обсудили положение дел в российско-германских отношениях. Президент Путин констатировал их беспрецедентную деградацию по всем направлениям, причиной которой стал недружественный курс правительства Германии», — отмечается в публикации.

Кроме того, Путин указал на то, что Россия «всегда четко выполняла» свои договорные и контрактные обязательства в энергетической сфере. Он подчеркнул, что Москва готова к взаимовыгодному сотрудничеству с Берлином, если он «проявит к этому интерес».

Ранее стало известно, что Путин поговорил по телефону с Шольцем. В ходе переговоров канцлер ФРГ заявил о необходимости начала мирного урегулирования по Украине. Кроме того, по итогам разговора политики договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем.

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