В Германии раскрыли содержание разговора Путина с Шольцем

Шольц в разговоре с Путиным заявил о необходимости переговоров по Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости начала мирных переговоров по Украине. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

По итогам беседы Путин и Шольц договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем.

При этом глава немецкого правительства добавил, что Германия продолжит оказывать военную поддержку Украине так долго, как этого потребует Киев. Кроме того, в заявлении отмечается, что Шольц планирует в скором времени поговорить и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Путин поговорил по телефону с Шольцем. Как напоминают авторы материала, политики прямо поговорили друг с другом впервые с декабря 2022 года.