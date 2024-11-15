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17:28, 15 ноября 2024Мир

В Германии раскрыли содержание разговора Путина с Шольцем

Шольц в разговоре с Путиным заявил о необходимости переговоров по Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Hannibal Hanschke / Pool / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости начала мирных переговоров по Украине. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

По итогам беседы Путин и Шольц договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем.

При этом глава немецкого правительства добавил, что Германия продолжит оказывать военную поддержку Украине так долго, как этого потребует Киев. Кроме того, в заявлении отмечается, что Шольц планирует в скором времени поговорить и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Путин поговорил по телефону с Шольцем. Как напоминают авторы материала, политики прямо поговорили друг с другом впервые с декабря 2022 года.

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