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17:05, 15 ноября 2024Мир

Путин поговорил с Шольцем

Reuters: Путин поговорил по телефону с канцлером ФРГ Шольцем
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Президент Путин и канцлер Шольц провели переговоры по телефону. Их разговор длился около часа», — передает агентство слова источника из правительства ФРГ, который предпочел остаться анонимным.

Как отмечают авторы материала, политики впервые прямо поговорили друг с другом впервые с декабря 2022 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет несколько телефонных разговоров с иностранными лидерами 15 ноября. Он отметил, что президент переговорит с одним из своих зарубежных коллег во второй половине дня.

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