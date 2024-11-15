В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина с иностранными лидерами

Песков: 15 ноября Путин проведет телефонные разговоры с иностранными лидерами

Президент России Владимир Путин проведет несколько телефонных разговоров с иностранными лидерами 15 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Путин сегодня работает в Ново-Огарево. Сегодня достаточно интенсивный график международных телефонных разговоров», — рассказал официальный представитель Кремля.

Песков также добавил, что президент переговорит с одним из своих зарубежных коллег во второй половине дня. По его словам, вся информация будет предоставлена своевременно.

Ранее в первой половине дня Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, в ходе которого главы государств подтвердили заинтересованность в сотрудничестве Москвы и Баку. Отмечается, что Путин и Алиев обсудили вопросы практической реализации ряда взаимовыгодных проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта, а также отметили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии стратегического партнерства и союзничества.