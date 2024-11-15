Путин и Алиев обсудили стратегическое партнерство Москвы и Баку

ТАСС: Путин и Алиев сообщили о заинтересованности в сотрудничестве Москвы и Баку

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, в ходе которого главы государств подтвердили заинтересованность в сотрудничестве Москвы и Баку. Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале Кремля.

Отмечается, что Путин и Алиев обсудили вопросы практической реализации ряда взаимовыгодных проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта, а также отметили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии стратегического партнерства и союзничества.

«Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — отметили в Кремле.

Ранее помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что попытки Службы внешней политики Европейского союза диктовать европейским странам участие в форуме COP29 абсолютно неприемлемы. При этом отмечается, что Баку продолжит возглавлять формат, чтобы добиться изменений в мировой повестке действий по вопросу глобального потепления.