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12:27, 15 ноября 2024Бывший СССР

Путин и Алиев обсудили стратегическое партнерство Москвы и Баку

ТАСС: Путин и Алиев сообщили о заинтересованности в сотрудничестве Москвы и Баку
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, в ходе которого главы государств подтвердили заинтересованность в сотрудничестве Москвы и Баку. Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале Кремля.

Отмечается, что Путин и Алиев обсудили вопросы практической реализации ряда взаимовыгодных проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта, а также отметили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии стратегического партнерства и союзничества.

«Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — отметили в Кремле.

Ранее помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что попытки Службы внешней политики Европейского союза диктовать европейским странам участие в форуме COP29 абсолютно неприемлемы. При этом отмечается, что Баку продолжит возглавлять формат, чтобы добиться изменений в мировой повестке действий по вопросу глобального потепления.

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