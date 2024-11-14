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20:55, 14 ноября 2024Бывший СССР

В администрации Алиева раскритиковали Борреля

Помощник лидера Азербайджана Гаджиев раскритиковал главу евродипломатии Борреля
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Хикмет Фархад оглы Гаджиев

Хикмет Фархад оглы Гаджиев. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Попытки Службы внешней политики Европейского союза (ЕС) диктовать европейским странам участие в форуме COP29 абсолютно неприемлемы. Главу евродипломатии Жозепа Борреля раскритиковал помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев, передает РИА Новости.

«Совершенно неприемлемо, чтобы Служба внешней политики ЕС отправляла инструкции странам — членам Евросоюза не участвовать в COP29. (...) Тем самым вы пытались подорвать доверие к процессу СОР. Но все эти попытки оказались безуспешными», — говорится в публикации.

В президентской администрации добавили, что Баку продолжит возглавлять формат, чтобы добиться изменений в мировой повестке действий по вопросу глобального потепления.

Ранее Алиев рассказал о просьбах ЕС увеличить объемы поставок газа из республики в Европу после начала украинского конфликта. По его словам, такое соглашение было достигнуто в 2022 году на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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