Алиев рассказал о просьбах поставлять азербайджанский газ в Европу

Алиев: Еврокомиссия попросила поставлять азербайджанский газ в Европу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что увеличить объемы поставок газа из республики в Европу после начала украинского конфликта было предложением Еврокомиссии (ЕК). Трансляция климатической конференции ООН доступна на YouTube.

По словам президента, он встретился с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в июле 2022 года. Алиев напомнил, что тогда Евросоюз (ЕС) подписал соглашение с Азербайджаном об удвоении поставок газа из страны.

«Им понадобился наш газ в связи с изменившейся геополитической ситуацией, и они попросили нас помочь», — приводит его словам РБК.

В 2022 году Алиев сообщил, что Азербайджан решил помочь Европе заменить российский газ — к 2027 году страна нарастит экспорт в ЕС почти до 20 миллиардов кубометров. Кроме того, президент страны пообещал поставлять на международные рынки 157 гигаватт электроэнергии через Грузию, а также возобновить эксплуатацию нефтепровода Баку — Супса.