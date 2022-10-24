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14:36, 24 октября 2022Экономика

Азербайджан решил помочь Европе заменить российский газ

Президент Азербайджана Алиев пообещал удвоить экспорт газа в ЕС к 2027 году

Фото: Florion Goga / Reuters

Азербайджан решил помочь Европе заменить российский газ — к 2027 году страна нарастит экспорт в ЕС почти до 20 миллиардов кубометров, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его цитирует ТАСС.

«В этом году мы подписали меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Еврокомиссией. В течение следующих пяти лет Азербайджан планирует удвоить экспорт природного газа в Европу. У нас есть такая возможность. К 2027 году мы планируем экспортировать в Европу почти 20 миллиардов кубических метров природного газа», — сказал Алиев.

Кроме того, президент страны пообещал поставлять на международные рынки 157 гигаватт электроэнергии через Грузию, а также возобновить эксплуатацию нефтепровода Баку-Супса. Трубопровод позволяет перекачивать нефть от терминала Сангачал близ Баку на Каспии до грузинского порта Супса, расположенного на берегу Черного моря. Его мощность составляет 7 миллионов тонн нефти в год (145 тысяч баррелей в день).

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В октябре стало известно, что с апреля по июнь ЕС потратил 2,8 миллиарда евро на покупку газа у Азербайджана. В первом квартала ЕС потратил на эти цели 2,1 миллиарда евро (рост на 33,3 процента). Суммарно в первом полугодии Европа купила у Азербайджана газа на 4,9 миллиарда евро. Рост поставок во втором квартале — 57 процентов в годовом выражении. Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил, что до конца года страна готова увеличить поставки газа в Европу на 40 процентов.

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Софья Ермакова
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