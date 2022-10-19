Европа потратила миллиарды евро на покупку газа у Азербайджана

Евросоюз потратил 2,8 миллиарда евро на покупку газа у Азербайджана во втором квартале

Расходы стран Евросоюза на закупку газа из Азербайджана, поставляемого по Трансадриатическому газопроводу (TAP), составили 2,8 миллиарда евро во втором квартале, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Еврокомиссии (ЕК).

В первом квартала ЕС потратил на эти цели 2,1 миллиарда евро (рост на 33,3 процента). Суммарно в первом полугодии Европа купила у Азербайджана газа на 4,9 миллиарда евро. Рост поставок во втором квартале — 57 процентов в годовом выражении.

Цена на азербайджанский газ для Италии и Греции в апреле-мае составила 98,19 евро за мегаватт-час, для Болгарии — 86,32 евро. Во втором квартале доля поставок газа в ЕС по TAP оказалась 2,9 процента от общего объема. В целом за этот период ЕС потратил около 75 миллиарда евро на импорт газа.

В 2022 году экспорт топлива из Азербайджана в Европу прогнозируется на уровне 11,5 миллиарда кубометров, к 2027 году, как ожидается, он увеличится до 20 миллиарда кубометров.

Азербайджан готов увеличить поставки газа в Европу в текущем году на 40 процентов, говорил в сентябре министр энергетики страны Парвиз Шахбазов. Европа в сжатые сроки сумела заместить две трети российского газа и продолжает снижать зависимость от Москвы значительно быстрее, чем планировалось ранее, сказала в октябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.