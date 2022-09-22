Азербайджан нарастит поставки газа в Европу на 40 процентов

В Минэнерго Азербайджана заявили о планах страны увеличить поставки газа в Европу на 40%

Азербайджан готов увеличить поставки газа в Европу в текущем году на 40 процентов, заявил министр энергетики страны Парвиз Шахбазов. Его слова приводит ТАСС.

К концу 2022 года государство нарастит объемы экспорта в регион с 8,2 до 11,5 миллиарда кубометров газа. «Таким образом Южный газотранспортный коридор (ЮГК) выйдет на полную мощность», — отметил министр. Речь идет о проекте, который создавался для повышения безопасности поставок топлива в Европу и сокращения ее зависимости от России.

Азербайджан начал поставлять газ в Европу в конце 2020 года по Транcадриатическому трубопроводу, который наряду с Южнокавказским (Баку — Тбилиси — Эрзурум) и турецким Трансанатолийским (TANAP) газопроводами входит в состав ЮГК. Соглашение подразумевает экспорт газа в регион в течение 25 лет в размере 10 миллиардов кубометров ежегодно. Из них 8 миллиардов кубометров приходится на Италию, по 1 миллиарду — на Грецию и Болгарию. Основным источником газа для ЮГК является месторождение Шах-Дениз с запасами около 1,2 триллиона кубометров.

Российское правительство оценивает, что экспорт российского газа в Европу в 2022 году в общей сложности сократится на 50 миллиардов кубометров. По итогам 2021 года общий объем поставок с учетом СПГ превышал 150 миллиардов кубометров. Власти ожидают, что в ближайшее время смогут компенсировать объемы экспорта газа за счет заключения договора с Китаем о поставках по газопроводу «Сила Сибири-2» и нового маршрута из Владивостока на север КНР.

Однако, по словам премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ, строительство работы «Силы Сибири-2» планируется завершить к 2029 году, поэтому восстановления уровня экспорта газа в России можно ожидать лишь через несколько лет. Что касается газопровода в Китай, который будет поставлять 10 миллиардов кубометров газа с Дальнего Востока России, на данный момент он находится на стадии проектирования.