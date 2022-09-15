Новак назвал уровень снижения поставок российского газа в Европу в 2022 году

Вице-премьер Новак: экспорт газа в ЕС в 2022 году сократится на 50 млрд кубометров

Вице-премьер Александр Новак назвал уровень снижения экспорта российского газа в Европу в 2022 году — по его словам, поставки сократятся на 50 миллиардов кубометров, пишет «Интерфакс».

«По оценкам, которые сейчас в Минэнерго, экспорт снизится примерно на 50 миллиардов кубометров», — сказал Новак. По оценке Международного энергетического агентства, ЕС в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров газа — таким образом, в 2022-м поставки могут сократиться почти на треть (32,3 процента).

Новак добавил, что Россия в ближайшее время ожидает компенсации объемов экспорта газа за счет заключения договора с Китаем о поставках по газопроводу «Сила Сибири-2». По его словам, в Китае наблюдается увеличение потребления как трубопроводного, так и сжиженного газа (СПГ). «Мы наращиваем поставки по "Силе Сибири-1". В этом году ожидаем выход на объемы 20 миллиардов кубометров газа. Заключены договоренности о строительстве нового маршрута из Владивостока на север Китая. Это тоже 10 миллиардов кубометров газа», — рассказал вице-премьер.

Кроме того, Россия готова рассматривать вопрос об увеличении поставок газа в Турцию, если потребление там будет увеличиваться, подчеркнул Новак. В мае Минэкономразвития заявило, что экспорт газа в 2022 году упадет на 10 процентов, до 185 миллиардов кубометров, а экспорт СПГ, напротив, вырастет на 5,5 процента, до 30,7 миллиона тонн.

Однако, по словам премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ, строительство работы «Силы Сибири-2» планируется завершить к 2029 году, поэтому восстановления уровня экспорта газа в России можно ожидать лишь через несколько лет. Что касается газопровода в Китай, который будет поставлять 10 миллиардов кубометров газа с Дальнего Востока России, на данный момент он находится на стадии проектирования.

