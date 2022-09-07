В Монголии рассказали о новом российском газопроводе в Китай

Премьер Монголии Оюун-Эрдэнэ рассказал о новом газопроводе из России в Китай

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), рассказал о подготовке к строительству нового российского газопровода в Китай, который должен пройти через территорию его страны. Слова политика приводит РБК.

«Мы уже разработали предварительные технико-экономические обоснования, детально обсудили их с руководством "Газпрома". В ближайшем будущем мы внесем проект документов в парламент», — сказал Оюун-Эрдэнэ, добавив, что работы планируется завершить к 2029 году.

По словам российского президента Владимира Путина, который принимал участие в той же пленарной сессии форума, Москва уже согласовала параметры и цены поставок газа в Китай через Монголию.

Ранее монгольские власти говорили, что строительство магистрального газопровода «Сила Сибири-2» может начаться в 2024 году. Оуюн-Эрдене отмечал, что надеется на реализацию проекта в соответствии с первоначальными планами, несмотря на санкционное давление на Россию.

Согласно плану, газопровод должен соединить сибирские месторождения с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая. Первая ветка «Силы Сибири» была запущена в 2019 году и связала Чаяндинское газовое месторождение с Китаем.