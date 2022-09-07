Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Монголии рассказали о новом российском газопроводе в Китай

Премьер Монголии Оюун-Эрдэнэ рассказал о новом газопроводе из России в Китай

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), рассказал о подготовке к строительству нового российского газопровода в Китай, который должен пройти через территорию его страны. Слова политика приводит РБК.

«Мы уже разработали предварительные технико-экономические обоснования, детально обсудили их с руководством "Газпрома". В ближайшем будущем мы внесем проект документов в парламент», — сказал Оюун-Эрдэнэ, добавив, что работы планируется завершить к 2029 году.

По словам российского президента Владимира Путина, который принимал участие в той же пленарной сессии форума, Москва уже согласовала параметры и цены поставок газа в Китай через Монголию.

Ранее монгольские власти говорили, что строительство магистрального газопровода «Сила Сибири-2» может начаться в 2024 году. Оуюн-Эрдене отмечал, что надеется на реализацию проекта в соответствии с первоначальными планами, несмотря на санкционное давление на Россию.

Согласно плану, газопровод должен соединить сибирские месторождения с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая. Первая ветка «Силы Сибири» была запущена в 2019 году и связала Чаяндинское газовое месторождение с Китаем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Описаны подробности наступления ВСУ в Харьковской области
Лидер Maroon 5 Адам Левин станет отцом в третий раз
На Украине засомневались в завершении спецоперации в 2022 году
На Украине рассказали о принятом в ноябре плане обороны страны
Биг-Бен облили белой краской в знак протеста
Исследована основная причина возрастных нарушений зрения
Подозреваемый в убийстве бизнесмена в Москве раскрыл свою версию произошедшего
Стало известно о провальной атаке ВСУ на Шевченково
Посол России признал нежелание Китая портить отношения с Западом
Утонувшего в Подмосковье ребенка реанимировали пять часов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.