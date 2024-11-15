Путин и Шольц провели «подробный и откровенный» разговор. Что они обсудили и почему Зеленский остался недоволен беседой?

Путин: конфликт на Украине стал результатом агрессивной политики НАТО

По инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы российский лидер заявил Шольцу, что конфликт на Украине начался из-за агрессивной политики НАТО против России.

«Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине. Владимир Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей», — сообщили в Кремле.

Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от попыток урегулирования конфликта и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом.

«Предложения России хорошо известны и изложены, в частности, в июньском выступлении в российском МИДе», — говорится в публикации.

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Путин назвал Шольцу условие договоренностей по Украине

Владимир Путин в ходе беседы с германским канцлером обратил внимание на то, что возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий. Главное, подчеркнул президент, должны быть устранены первопричины конфликта.

Также в ходе беседы были затронуты вопросы российско-германских отношений. Путин констатировал их беспрецедентную деградацию по всем направлениям как следствие недружественного курса властей Германии. Российский лидер обратил внимание на то, что РФ всегда четко выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики.

Кроме того, добавил Путин, Россия по-прежнему готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны. В конце беседы было условлено, что помощники лидеров будут на связи.

В Кремле заявили, что России хорошо известна позиция Шольца по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналисту Павлу Зарубину, что России хорошо известна позиция Шольца по конфликту на Украине, так как европейские политики повторяют ее «как мантру» по несколько раз в день.

«Президент России детально описал наше видение происходящего в мире, а также о возможных перспективах развития ситуации на Украине. В ответ на это Шольц вновь озвучил свою позицию, собственно, которая хорошо нам известна, ведь она повторяется как мантра всеми европейскими политиками по несколько раз в день», — заявил представитель Кремля.

Также Песков обратил внимание на то, что в разговоре с канцлером российский лидер «неоднократно повторял о готовности» Москвы к переговорам с Киевом.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Шольц в разговоре с Путиным заявил о необходимости переговоров по Украине

Олаф Шольц в разговоре с Владимиром Путиным заявил о необходимости начала мирных переговоров по Украине. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

По итогам беседы Путин и Шольц договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем.

При этом Шольц добавил, что Германия продолжит оказывать военную поддержку Украине столько, сколько это будет необходимо. Также в заявлении сказано, что Шольц планирует в скором времени поговорить и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский раскритиковал решение Шольца позвонить Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонок Олафа Шольца Владимиру Путину уменьшит «изоляцию» последнего. Позицию Зеленского приводит британское издание Reurtes со ссылкой на анонимный источник в его офисе.

По информации издания, Зеленский якобы предостерег Шольца от звонка Путину в день разговора. Источник в офисе президента Украины сообщил, что Зеленский «сказал, что это только поможет Путину, уменьшив его изоляцию», что «Путин не хочет настоящего мира, он хочет передышки».

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что звонок Шольца Путину не принесет пользы для Киева.

«Сами по себе разговоры (...) не несут никакой добавленной стоимости для достижения справедливого мира», — сказал он.

Путин заявил о готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин и ранее уже неоднократно заявлял о готовности России к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Путин также назвал глубоко ошибочным стремление Запада затянуть вооруженное противостояние.

По словам российского лидера, Москва не хочет конфронтации с другими государствами и надеется, что в странах Европы начнут рационально смотреть на сотрудничество с ней.

Кроме того, как напоминал Путин, Россия не только готова к переговорам по Украине, но и вела эти переговоры на начальном этапе конфликта.

«И даже был выработан взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны. Однако украинская сторона по совету извне — об этом заявили официальные лица Украины — этот договор отвергла», — напоминал Путин.

Президент подчеркивал, что Россия готова искать разумные компромиссы по урегулированию ситуации на Украине. Однако он акцентировал внимание, что Россия не намерена идти на какие-либо уступки.